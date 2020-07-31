Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подписание новых соглашений с игроками команды — вратарем Михаилом Кержаковым и фланговым футболистом Юрием Жирковым.

По словам Семака, оба были очень полезны для «Зенита» в прошлом сезоне и он не сомневается в том, что они помогут команде и в следующем сезоне.

«Их уровень профессионализма и игровых качеств соответствует нашему клубу однозначно», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Кержаков подписал контракт по схеме «1+1». Жирков продлил соглашение с «Зенитом» до конца предстоящего сезона.