Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко выразила мнение, что чемпионка Европы Алёна Косторная неблагодарно повела себя по отношению к Этери Тутберидзе, перебравшись в Академию Евгения Плющенко уже после проведенных сборов.

Гончаренко находится в недоумении: все переходы закончены были 31 мая и не понимает, почему этот состоялся, когда был пройдет сбор и поставлены программы.

«Могу сказать, что это поведение не состоявшейся личности, а подростка. Абсолютно неблагодарное поведение», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Гончаренко считает, что Косторная должна отдавать отчет своим поступкам, поскольку она член сборной и фактически находится на работе. Специалист поддержала Тутберидзе и пожелала ей хорошего настроения, несмотря ни на что.

Ранее Тутберидзе объявила в инстаграме о переходе Косторной к Плющенко.