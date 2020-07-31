Алёна Косторная вслед за Александрой Трусовой распрощалась с «Хрустальным» и перебралась в академию Евгения Плющенко. Как и следовало ожидать, на фигуристку моментально обрушился шквал критики: Инна Гончаренко обвинила спортсменку в неблагодарности, а Илья Авербух выдал трогательную тираду о тружениках, которым обязательно воздастся.

Но, как бы то ни было, такое решение не могло быть принято без веской причины. Тем более, что Косторная успела поставить у Тутберидзе обе программы к новому сезону — похоже, что она не была заранее уверена в таком разрешении ситуации.

Рассматриваем возможные причины ухода Косторной к Плющенко.

Причина 1. Нехватка внимания перед Олимпиадой

Уходя в академию Плющенко, Александра Трусова сказала, что ей не хватало внимания со стороны тренерского штаба. Оно и понятно: учеников в группе много, каждый — едва ли не гений, и тренеры должны уделить внимание всем. Кто-то в такой ситуации почувствует себя обделенным, и в преддверии Олимпиады смена тренера может выглядеть логично.

Однако Косторная в минувшем сезоне стала лидером трио ТЩК, и к концу года фирменным оружием группы Тутберидзе стали не квады, а триксель Алены. Возможно, в ходе подготовки к сезону она поняла, что олимпийские путевки могут достаться Камиле Валиевой и компании, и потому решилась на перемены. Версия не самая рабочая, но имеет право на существование.

Причина 2. Сергей Розанов

Вместе с Трусовой в академию Плющенко перебрался и тренер Сергей Розанов, а за ним еще и юные Вероника Жилина и Арина Парсегова. Розанов никогда не был в центре внимания и не выделялся среди остальных специалистов группы: о самой Тутберидзе, Сергее Дудакове и Данииле Глейхенгаузе говорили куда больше и чаще.

Но именно Розанов работал с малышами. Как оказалось, и для трио Тутберидзе он был важным и необходимым помощником: уже перейдя к Плющенко, Трусова поблагодарила тренера за возможность продолжить сотрудничество.

Вероятно, Косторная тоже многое потеряла с уходом специалиста, и поняла это уже в ходе тренировочного процесса — поэтому решение и было принято с опозданием.

Причина 3. Травма

Еще весной стало известно, что Алёну беспокоит травма спины: на шоу Этери Тутберидзе фигуристка морщилась от боли, выходя на поклоны. Известна и особенность работы в «Хрустальном»: травмы там «не мешают» тренировочному процессу.

Совсем недавно Элизабет Турсынбаева счастливо стояла на пьедестале чемпионата мира, а теперь непонятно, вернется ли на лед после пропуска сезона. Несколько лет назад травма спины стоила карьеры талантливому Адьяну Питкееву. Впоследствии он рассказывал, что просил Тутберидзе не отправлять его на соревнования, так как испытывал сильную боль, но тренер была непреклонна.

Если у Алёны действительно имеются проблемы со здоровьем, то поберечь себя сейчас — значит дать себе шанс докататься до Олимпиады и не сломаться раньше времени.

Причина 4. Деньги и спонсоры

Несмотря на то, что Алёна стала лидером минувшего сезона, она — единственная из трио Тутберидзе, кого до сих пор не заметили спонсоры. Если Алина Загитова, даже прервав карьеру, неплохо зарабатывает с Puma, за Трусову взялся Adidas, а у Щербаковой есть контракт с Nike, то Косторная пока ничего, кроме призовых, со своих достижений не имеет.

Издание «Бизнес Онлайн» называет эту причину главной. По их версии, Евгений Плющенко вышел на фигуристку с предложением о сотрудничестве, и та после непродолжительных размышлений согласилась. Звучит убедительно, но вызывает недоумение лишь одно: недавно Косторная дала интервью, в котором назвала Олимпиаду своей целью перед завершением карьеры. Неужели сейчас она уйдет от лучшего специалиста мира к Плющенко, у которого пока на тренерском поприще нет никаких достижений? Долго и упорно идя к Олимпиаде, Алена вдруг в последний момент променяет ее на выгодный контракт?

Может быть, имеют место все описанные выше факторы, которые слились воедино и заставили Косторную решиться на столь смелый шаг.