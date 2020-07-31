Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал в инстаграме уход Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Всем добрый вечер. Хочется прокомментировать сложившеюся ситуацию — наболело. Буду говорить как есть. Как чувствую.

Не вижу до конца логики Косторной. Начинаются сборы. Все приехали. Два месяца мы находимся в Новогорске. Выходим на ночной лед, где ставим программы. Именно Алене было поставлены программы первой. Я сам был очень доволен, мне все нравилось. Нравилось и самой Алене. Она просила девочек даже ее снимать на видео, как она катается. По ней было видно, как она кайфует.

Но затем резко, в середине июля, она начинает плохо тренироваться, не выполнять наши задания. Огрызаться и всем видом показывать, что что-то не так. Это продолжается недолго. Затем мы выходим с тренировки и Косторная заявляет, о том, что она больше не хочет тренироваться и говорит, что договорилась, что будет тренироваться в группе Плющенко.

Косторная отметила, что приняла это решение два месяца назад. Я сказал, что не могу в это поверить, поскольку видел, что она получала удовольствие от катания. Но как оказалось, это было правда», — рассказал Глейхенгауз.

Глейхенгауз попросил не жалеть группу Тутберидзе.

«Это просто наша работа. Мы свою работу любим. Это приносит нам как радость, так и боль. Такое случается со всеми. «Спасибо всем большое за поддержку. Будем продолжать работать. Все у нас впереди. Надеюсь, мы порадуем вас своими спортсменами, постановками и результатами», — сказал хореограф.

Напомним, в пятницу, 31 июля, Тутберидзе у себя в инстаграме объявила о прекращении сотрудничества с Косторной.

В минувшем сезоне Алена дебютировала на взрослом уровне и выиграла золотые медали финала Гран-при и чемпионата Европы.