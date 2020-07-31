Тренер Сергей Юран отправлен в отставку с поста главного тренера подмосковных «Химок». Эту информацию он подтвердил, сказав, что причина увольнения пришло от «Спартака».

По словам Юрана, на разговор его пригласил гендиректор клуба Зайцев, спросив, на каких условиях будет расторгать контракт.

«Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Как отметил Юран, министр спорта Московской области сказал, чего кандидатура не согласована со «Спартака», поэтому его убирают.

Напомним, по итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице.