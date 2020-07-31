Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб предпринял попытку оставить полузащитника Далера Кузяева. Тому было сделано предложение, но футболист взял паузу на размышление, поскольку ищет клуб в Европе.

«Мы сделали Далеру предложение, у него еще есть время подумать. Рассчитываем, что он согласится», — приводит слова Медведева ТАСС.

Кузяев сказал Медведеву, что в России будет играть только в «Зените», но у него есть мечта попробовать себя в Европе.

«Если такая возможность ему представится, будем только рады», — сказал Медведев.

Напомним, соглашение Кузяева с «Зенитом» истекает с последним днем июля.