Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил слова Сергея Юрана, который заявил, что уволен из «Химок» по указке «Спартака» и лично Шамиля Газизова.

Ранее Юран дал интервью, где сообщил, что «Химки» решили расторгнуть с ним контракт, поскольку это указание пришло от «Спартака».

«Смешно. Комментировать не хочется. Давно с Юраном не виделся. Завтра Гвардиолу уволят из «Сити» и что? Скажут, что Газизов через Зинченко уволил? Даже нечего говорить тут», — приводит слова Газизова Чемпионат.

Напомним, что «Химки» добились права выступать в РПЛ, заняв второе место в РПЛ. Также клуб вышел в финал Кубка России.