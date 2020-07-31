Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев объяснил уход Сергея Юрана с поста главного тренера. Ранее специалист сам подтвердил свою отставку, назвав это решение — указание от «Спартака» и Шамиля Газизова.

«Сергей Николаевич, несмотря на действующий контракт, настаивал на значительном увеличении заработной платы. Мы на это пойти не могли, поэтому было принято решение расстаться, — приводит слова Зайцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Химки» заняли второе место в ФНЛ, но долго не могли решиться на Премьер-Лигу. Вместе с Юраном подмосковный клуб вышел в финал Кубка России, где проиграл «Зениту».