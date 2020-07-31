Тренер Этери Тутберидзе выразила свое отношение к переход чемпионки Европы Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко после двух месяцев подготовки и постановки двух программ.

Тутберидзе отметила, что всегда стараешься найти оправдание любому поступку, смотреть на мир их глазами и понять, что они хотят в этой ситуации выиграть.

По словам Тутберидзе, Косторной не хватало того, что она не может находиться на льду с определенным списком спортсменов.

«Конечно, нашему тренерскому штабу обидно, что нас выбрали просто как штаб, с которым можно гарантированно пройти сборы для восстановления. С Алёной неделя ушла на постановку, но мы могли бы это время потратить на других спортсменов, на то, чтобы воплощать другие свои творческие идеи. Конечно, это опустошает», — цитирует Тутберидзе ТАСС.

Напомним, в пятницу, 31 июля, Тутберидзе у себя в инстаграме объявила о прекращении сотрудничества с Косторной.

В минувшем сезоне Алена дебютировала на взрослом уровне и выиграла золотые медали финала Гран-при и чемпионата Европы.