Центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий оценил переход Деяна Ловрена и поблагодарил за партнерство Бранислава Ивановича.

По словам Ракицкого, они начали понимать друг друга с Ивановичем на поле с первой недели Ракицкого в «Зените». Как отметил Ракицкий, так и закончились — на огромном взаимопонимании.

Что касается Ловрена, то Ракицкий отметил, что по заслугам — это топ-защитник.

«Будем помогать ему на первых порах и надеяться, что он поможет «Зениту». Скажу еще раз — очень хочется стать первыми и в третий раз подряд. Морально мы к этому готовы. Сейчас приведем себя в порядок физически и начнем новый сезон», — приводит слова Ракицкого «Матч ТВ».

Ранее 36-летний Иванович покинул «Зенит» по истечению контракта. Ему на замену клуб подписал Ловрена из «Ливерпуля».