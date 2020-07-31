Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе выразила отношение к уходу ее учениц в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Тутберидзе отмечает, что никогда и никого не переманивала и не понимает, как можно давать спортсмену гарантию результата и успеха, ведь это занимает огромный путь.

«Сейчас Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду. Хотя он не успел гарантировать себе это изначально».

Напомним, в пятницу, 31 июля, Тутберидзе у себя в инстаграме объявила о прекращении сотрудничества с Косторной.

В минувшем сезоне Алена дебютировала на взрослом уровне и выиграла золотые медали финала Гран-при и чемпионата Европы.