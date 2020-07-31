Команда «Альфа Таури», за которую выступает Даниил Квят, после пятничных практик Гран-при Великобритании приняла решение заменить коробки передач на болидах Пьера Гасли и Квята.

Как сообщает журналист Крис Медланд портала F1i на своей странице в твиттере, замена коробки передач влечёт за собой штраф, который сказывается на пяти позиций на старте гонки. Такое наказание ожидает Квята. А вот Гасли, не финишировавший на Гран-при Венгрии, может без препятственно получить новую коробку передач.

Ранее лучшее время по итогам второй сессии свободных практик показал пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. Квят стал пятнадцатым в этой практике. В первой тренировке, которую выиграл Макс Ферстаппен, Квят был десятым.