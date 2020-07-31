Бывшая фигуристка Екатерина Боброва выразила мнение о причинах перехода чемпионки Европы 2020 года Алены Косторной из группы Этери Тутберизде в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Боброва надеется, что это был осознанный переход Алены, который поможет ей в дальнейшем с честью и достоинством приносить победы стране.

«Думаю, тут мог сказаться и переход в группу Плющенко тренеров из группы Этери Тутберидзе, ведь девочки привыкли с ними работать», — приводит слова Бобровой ТАСС.

Боброва отметила, что Тутберидзе была и остается потрясающим тренером, который будет взращивать огромное количество чемпионов.

В минувшем сезоне Косторная дебютировала на взрослом уровне и выиграла золотые медали финала Гран-при и чемпионата Европы.