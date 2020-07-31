Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий ответил руководителю «Спартака» Леониду Федуна, который утверждает, что «Зенит» — «дутый чемпион».

Ракицкий отметил, что задача «Зенита» -играть в футбол, других людей — говорить. Так что пусть они говорят все, что им хочется: кто кому помогает или не помогает и так далее. Результат есть результат», — приводит слова Ракицкого «Матч ТВ».

Защитник отметил, что «Зенит» всегда будет стремиться к первому месту.

«Люди, которые на нас кричат, проявляют свою слабость. В качестве лучшей обороны выбирается нападение на нас вне поля. Но это им не поможет. Мы и сами можем напасть, но только в игре. Поэтому и выигрываем», — сказал Ракицкий.

Напомним, что «Зенит» выиграл чемпионат России и взял Кубок страны в прошедшем сезоне.