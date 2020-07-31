Бывший тренер «Ахмата» Рашид Рахимов является одним из кандидатов на пост главного тренера «Химок». Об этом сообщает «Чемпионат».

В четверг вечером Рахимов побывал в офисе главного тренера московского «Спартака», где провел встречу с гендиректором Шамилем Газизовым.

Ранее тренер Сергей Юран был уволен из клуба, прокомментировав, что «указание пришло от «Спартака», именно от Газизова».

Газизов опроверг информацию, а «Химки» объяснили увольнение Юрана тем, что специалист потребовал увеличение заработной платы.

По итогам прошлого сезона«Химки» пробились в РПЛ и вышли в финал Кубка России, где проиграли «Зениту» 0:1.