Инстаграм Team Tutberidze рассказал о причинах отсутствия на сборе в Новогорске олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Ранее аккаунт команды тренера Этери Тутберидзе сообщил о завершении сбора фигуристов на базе в Новогорске.

В комментариях подписчик поинтересовался, где находится Загитова.

«К сожалению, Алина приболела и вынуждена была находиться в изоляции. все в порядке, находится дома», — ответил аккаунт Team Tutberidze.

Также сегодня стало известно, что из группы Тутберидзе ушла чемпионка Европы Алена Косторная, перешедшая к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

По словам тренера, фигуристка еще в мае договорилась с Евгением Плющенко, однако не поставила свою команду в известность. При этом в группе Тутберидзе фигуристке успели поставить обе программы к новому сезону.