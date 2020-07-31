Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал переход к нему фигуристки Алены Косторной от заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

По словам Плющенко, Косторная сама изъявила желание перейти в его группу две недели назад.

«Она захотела кататься в «Ангелах Плющенко» под моим руководством и руководством Сергея Розанова. До этого мы даже не были знакомы. Если у нее и были такие мысли раньше, то мне об этом было ничего неизвестно», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Плющенко отметил, что не может сказать, что ее не устраивало в группе Тутберидзе, подчеркнув, что Косторная решила кардинально поменять команду.

Евгений сообщил, что конкретных пожеланий у нее не было, а финансовую сторону вопроса с ней даже не обсуждали. Плющенко заметил, что он «не скупердяй», у него есть возможно, если понадобится что-то взять на себя.

В минувшем сезоне Алена дебютировала на взрослом уровне и выиграла золотые медали финала Гран-при и чемпионата Европы.