Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о смене программ для его новой подопечной фигуристки Алены Косторной, которая перебралась академию из группы Этери Тутберидзе.

«Конечно, будем менять программы и делать наши. То, что я видел в инстаграме из ее недавних программ, это просто ужас. Алене это не нравится, она сама это сказала», — приводит слова Плющенко «Р-Спорт».

Ранее хореограф Дании Глейхенгауз рассказал в инстаграме, что Косторная «кайфовала» от тех программ, которые были сделаны. Плющенко заметил, что возможно, Глейхенгаузу хотелось бы это видеть, но сам спортсмен говорит противоположное.

В минувшем сезоне Косторная дебютировала на взрослом уровне и выиграла золотые медали финала Гран-при и чемпионата Европы.