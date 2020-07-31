Фигуристка Алена Косторная перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. «Зенит» подписал новые соглашения с Юрием Жирковым и Михаилом Кержаковым, — эти и другие новости дня на Nevasport.

Косторная покинула группу Этери Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что чемпионка Европы Алёна Косторная покинула ее группу. На своей странице в «Инстаграме» Тутберидзе написала, что в разное время получала странные требования от спортсменок: например, Юлия Липницкая не хотела выходить на один лед с Евгенией Медведевой, затем Медведева — с Загитовой.

Жирков продлил контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков продлил контракт сине-бело-голубыми, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с игроком рассчитано до окончания следующего сезона. Ранее 36-летнего футболиста предлагали в «Локомотив», а также проходила информация об интересе к Жиркову со стороны «Краснодара».

Кержаков подписал новое соглашение с «Зенитом»

Вратарь Михаил Кержаков продлил контракт с «Зенитом». Новое соглашение с голкипером подписано по схеме «1+1» — с автоматической пролонгацией по окончании текущего сезона. Сине-бело-голубые поздравляют Михаила Кержакова с продлением соглашения и желают завоевать новые трофеи вместе с «Зенитом»!», — говорится на официальном сайте клуба.

Юран уволен из «Химок» из-за «Спартака»

Тренер Сергей Юран отправлен в отставку с поста главного тренера подмосковных «Химок». Эту информацию он подтвердил, сказав, что причина увольнения пришло от «Спартака». По словам Юрана, на разговор его пригласил гендиректор клуба Зайцев, спросив, на каких условиях будет расторгать контракт. «Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».