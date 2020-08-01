Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что в скоро его группа может пополниться известными спортсменами помимо Александры Трусовой и Алены Косторной.

Плющенко сказал, что к нему может перейти кто-то из топ-фигуристок — Анна Щербакова, Алина Загитова или Евгения Медведева.

«Кто-то может и перейдет. Но сенсации будут, пока это только начало. В мире фигурного катания очень много потрясающих спортсменов», — приводит слова Плющенко «Р-Спорт».

По словам Плющенко, сенсации еще будут, желающих тренироваться в его Академии очень много. Как отметил Плющенко, двери его школы всегда открыты. «Мы открыты для диалога и готовы работать с любым спортсменом».

Ранее стало известно, что к Плющенко перешла чемпионка Европы Алена Косторная, до этого в мае его группу пополнила бронзовый призер ЧЕ-2020 Александра Трусова.