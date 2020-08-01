Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков оценил переход российской фигуристки Алены Косторной в школу Евгения Плющенко.

Новость очень сильно удивили Транькова. Если у Трусовой недовольство понятно — не очень удачные результаты в соревнованиях, то у Косторной с результатами все было хорошо.

«Если спортсмен зрелый и с головой и если на тренировке происходят неудобные моменты, то это нужно обсуждать с тренером. А ставить условия — это, конечно, неправильно. Я этого не понимаю, для меня это странно», — приводит слова Транькова «Чемпионат».

Траньков вспомнил, что у них с партнершей с Татьяной тоже было, что им было не очень удобно кататься с одной из пар. Вместе с тренером они решили, что один лед делить с ними будем и все спокойно обсудили.

Напомним, в пятницу, 31 июля, Тутберидзе у себя в инстаграме объявила о прекращении сотрудничества с Косторной. По словам тренера, фигуристка еще в мае договорилась с Евгением Плющенко, однако не поставила свою команду в известность. При этом в группе Тутберидзе фигуристке успели поставить обе программы к новому сезону.

В минувшем сезоне Косторная дебютировала на взрослом уровне и выиграла золотые медали финала Гран-при и чемпионата Европы.