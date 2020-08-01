Заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе осуществила отписку от фигуристки Алены Косторной в своем инстаграме. Еще ранее Алена Косторная закрыла комментарии у себя в инстаграме.

Отметим, что в мае Тутберидзе также отписалась от фигуристки Александры Трусовой, которая тогда перешла в академию Евгения Плющенко.

Напомним, в пятницу, 31 июля, Тутберидзе объявила в своем инстаграме о прекращении сотрудничества с Косторной. По словам тренера, фигуристка еще в мае договорилась с Евгением Плющенко, однако не поставила свою команду в известность. Плющенко эти слова опроверг. В группе Тутберидзе фигуристке успели поставить обе программы к новому сезону.

В минувшем сезоне Косторная дебютировала на взрослом уровне и выиграла золотые медали финала Гран-при и чемпионата Европы.