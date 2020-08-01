Московский «Спартак» следом за «Зенитом» предстовал комплекты игровой формы на сезон 2020/2021. В комплектах гостевой и домашней экипировке сделано несколько нововведений.

Как отмечается на официальном сайте «Спартака», идея добавить черные элементы в дизайн футболок навеяна чемпионским сезоном 2016/17, когда «Спартак» использовал черный комплект в качестве резервной формы.

Гостевая форма в классическом белом цвете также дополнена черными полосами — воротничком и боковыми элементами с новым узором.

Техническим спонсором клуба, как и у «Зенита», является Nike. В первой игре нового сезона «Спартак» в новой форме сыграет против «Сочи». Матч состоится 9 августа.