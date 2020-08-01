Игроки «Химок» написали подмосковному губернатору Андрею Воробьеву коллективное письмо в поддержку отправленного в отставку Сергея Юрана.

В тексте письма футболисты перечисляют достижения тренера и команды в прошлом сезоне и призывают вмешаться в ситуацию: оставить Юрана на посту главного тренера команды.

Свои подписи под письмом поставил 21 игрок: Дмитрий Хомич и Илья Лантратов, а также Александр Филин, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Евгений Гапон, Артем Полярус, Илья Кухарчук, Александр Трошечкин, Камран Алиев, Аршак Корян, Гела Засеев, Андрей Мурнин, Святослав Георгиевский, Максим Мартусевич, Кирилл Боженов, Михаил Тихонов, Богдан Мишуков и Владимир Дядюн

Накануне руководство «Химок» объявило о том, что Сергей Юран покинул дружный коллектив «Химок». Юран заявил, что это решение «Спартака» и его гендиректора Шамиля Газизова. Руководство «Химок» объясняет увольнение тем, что с Юраном не договорились по заработной плате.