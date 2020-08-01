Коронавирус: сколько заболевших в России на 1 августа

Согласно официальной статистике на субботу, 1 августа, в России зафиксированы 5 462 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 845 443, сообщает Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день у 184 861 инфицированных заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки от COVID-19 в России скончался 95 человек. Всего за все время пандемии зафиксированы 14 058 летальных случая. За последние 24 часа 8 114 пациентов выписаны по выздоровлению, всего 646 524 россиян успешно преодолели болезнь.

На первом месте среди регионов по-прежнему идет Москва. В столице числится 242049 инфицированных, из них 690 — за последние сутки. В Московской области 63598 зараженных, из них новых случаев — 149. В Санкт-Петербурге добавилось 161 пациента, всего 31622 инфицированных.