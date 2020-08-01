Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал продление контракта с петербургским клубом.

«Я очень рад продлению контракта. Защищать цвета родного „Зенита“ — большая честь для меня. Спасибо руководству и тренерскому штабу за оказанное доверие. Я буду стараться его оправдать», — приводит слова Кержаков официальный сайт «Зенита».

Ранее «Зенит» подписал новое соглашение с Кержаковым, которая будет происходить по схеме «1+1». В случае согласия двух сторон контракт автоматически будет продлен еще на сезон следующим летом.

Кержаков защищал ворота «Зенита» в финальном матче за Кубок России, а также подменял Андрея Лунева в осенних матчах.