Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев выложил в инстаграме фотографии с презентации игровой формы петербургского клуба на следующий сезон.

«Сезон 2020/2021 – это время «Зенита». С нетерпением ждем первых матчей, чтобы выйти на поле в

новой форме», — подписал футболист в социальной сети.

Напомним, что «Зенит» презентовал новую форму. Домашний и гостевой комплект формы сезона 2020/2021. Как и прежде, техническим спонсором клуба выступает Nike.

Домашняя форма «Зенита» выполнена в фирменных цветах клуба — от синего к светло-голубому. Выездная форма получила новый оттенок — теперь форма выполнена в светло-серых тонах.