«Спартак» не будет официально оглашать переход Александра Кокорина 1 августа, как это хотел сделать ранее.

Как отмечает Sport 24, это связано с трагедией в красно-белом клубе — у нападающего «Спартака» Александра Соболева скончалась мать. «Спартак» выразил соболезнования 23-летнему футболисту.

Ранее в СМИ сообщалось, что Кокорин заключил соглашение со «Спартаком» на три года с возможностью продления на сезон. Официально об этом должны были объявить 1 августа — по окончании контракта Кокорина с «Зенитом».

Напомним, что Кокорин завершал сезон в составе «Сочи». проведя 10 игр и забив семь голов за южный клуб.