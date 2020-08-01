Пресс-служба «Зенита» объявила о контракт с букмекерской компанией Winline, которая станет глобальным спонсором петербургского клуба.

Соглашение с Winline рассчитано на три года. Логотип компании будет нанесен на форму «Зенита». Ранее «Зенит» сотрудничал с другой букмекерской компанией — «1хСтавка»

Сегодня «Зенит» представил новую экипировку на нвоый сезон 2020/2021, в которому он стартует 7 августа матчем на Суперкубок России против московского «Локомотива». Игра пройдет на ВЭБ Арене в Москве.

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» не досрочно стал чемпионом России и завоевал национальный Кубок.