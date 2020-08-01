Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась на тему перехода фигуристки Алены Косторной от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко.

Канделаки заметила, что уже прочитала уже множество комментариев и слухов об этом переходе, поэтому может сделать вывод о переходах Косторной и Трусовой.

«Топовые фигуристки стали заранее задумываться о том, как они видят свою карьеру за пределами Олимпиад и других международных соревнований. Вряд ли их можно за это винить», — написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Напомним, в пятницу, 31 июля, Тутберидзе у себя в «Инстаграме» объявила о прекращении сотрудничества с Косторной.

В минувшем сезоне Косторная дебютировала на взрослом уровне и выиграла золотые медали финала Гран-при и чемпионата Европы.