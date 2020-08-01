Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер и руководитель академии Евгений Плющенко показал видео с тренировки своей 8-летней подопечной — фигуристки Арины Парсеговой.

Во время выполнения упражнения Плющенко спросил у своей ученицы, будет ли она олимпийской чемпионкой, один раз или два.

«Десять», — ответила подопечная Плющенко, добавив впоследствии, что станет олимпийской чемпионкой и сорок раз.

«У Арины Парсеговой далеко идущие планы, даже у меня таких не было????????» – подписал видеоролик Плющенко. Полностью видео можно посмотреть в его аккаунте в «Инстаграме».

Отметим, в июне 2020 года Арина Парсегова покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в академию Евгения Плющенко. Также этим летом в этом направлении последовали Александра Трусова, Алена Косторная, Вероника Жилина.