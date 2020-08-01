Российская фигуристка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась в своем «Инстаграме» новой фотографией со сборов.

В своем аккаунте Загитова поделилась фотографией с розовым мячом.

«Со старым другом», — подписала фотографию фигуристка. Отметим, многие фигуристы сборной России, в частности, воспитанники Тутберидзе раньше выкладывали фотографии с этим розовым мячом.

Ранее команда Тутберидзе сообщила о том, что Алина Загитова приболела и вынуждена находиться дома в изоляции, она завершила сбор в Новогорске раньше времени. Также во время сбора фигуристке пришлось выезжать на сдачу ЕГЭ.

Группа Этери Тутберидзе вчера, 31 июля, завершила двухмесячный подготовительный сбор на базе УТЦ «Новогорск»: фигуристы восстанавливались после долгого перерыва без ледовых тренировок и ставили программы на новый сезон.