Московский ЦСКА принял решение продлить контракт с российским защитником Кириллом Набабкиным. Текущее соглашение защитника с клубом действовало до конца сезона.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

«Сейчас улаживаются нюансы», – говорится в сообщении ТАСС.

Кирилл Набабкин с 2010 года является игроком московского ЦСКА, до этого футболист пять лет провел в ФК «Москва». Вместе с армейским клубом Набабкин три раза выигрывал чемпионат России по футболу, дважды становился обладателем Кубка страны, трижды выигрывал Суперкубок России.

В сезоне-2019/20 Кирилл Набабкин провел в Российской Премьер-лиге 13 матчей и не отметился результативными действиями.