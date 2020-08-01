Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о том, в каком состоянии находится на сборах один из лидеров сборной России Сергей Устюгов.

По словам Сорина, которые цитирует «Спорт-Экспресс», он не тренер Устюгова, поэтому не углублялся в детали его подготовки.

«Видно было, что Сергей пока не в своих лучших кондициях. Насколько я знаю, в июне он тренировался дома, а там не было достаточного рельефа», — сказал тренер, подчеркнув, что все лыжники тренировались в разных местах.

«В Чайковском сплошные спуски-подъемы, а у Сергея дома – равнина», — добавил Сорин, подчеркнув, что настрой у Устюгова хороший и у него есть куча времени, чтобы сделать недостающий объем нужной работы.

Напомним, Сергей Устюгов тренируется в группе Маркуса Крамера, первый централизованный тренировочный сбор лыжник провел в Чайковском, Пермский край.