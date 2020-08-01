Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификационных заездов на Гран-при Великобритании — четвертом этапе чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020.

Соревнования проходят на автодроме «Сильверстоун».

Хэмилтон преодолел один круг дистанции за 1 минуту и 24.303 секунды. Второе место у партнера Хэмилтона по команде — Валттери Боттаса, который преодолел круг за 1 минуту и 24.616 секунды. Третья позиция у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена — 1 минута, 25.325 секунды.

Российский пилот из команды «Альфа Таури» Даниил Квят не сумел пройти в третий сегмент квалификации и занял 14-е место. Из-за замены коробки передач на своем болиде Квят получил штраф: он опустится еще на пять позиций на старте итоговой гонки.

Завтра, 2 августа, состоится итоговая гонка Гран-при Великобритании.