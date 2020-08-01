Российский легкоатлет, чемпион мира по бегу на 110 м с барьерами Сергей Шубенков поделился мнением о сложившейся ситуации с отсрочкой выплаты долга ВФЛА в пользу World Athletics.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Шубенков отметил, что в международной федерации никаким образом не против восстановления ВФЛА, они просто хотят получить штраф как можно скорее и ждут очевидных вещей. Эти деньги можно заплатить уже сейчас и не обязательно ждать 15 августа.

«Может быть, мы бы успели съездить на «Бриллиантовую лигу» в Монако. А то я смотрю превьюхи — Ортега и Холлоуэй уже по полной гоняют. Блин, я-то тоже хочу!», — сказал Шубенков, добавив, что комиссия спортсменов, в которую написали обращение российские атлеты, мало что решает.

«Кажется, World Athletics до нас больше дела, чем ВФЛА», — сказал Шубенков.

Напомним, ВФЛА получил отсрочку выплаты штрафа за дело Лысенко до 15 августа.