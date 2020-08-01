На стадионе «Уэмбли» в Лондоне сегодня, 1 августа, состоится финальный матч в розыгрыше Кубка Англии по футболу.

В борьбе за трофей сойдутся два лондонских клуба — «Челси» и «Арсенал». Начало встречи назначено на 19:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

В полуфинале подопечным Фрэнка Лэмпарда удалось обыграть «Манчестер Юнайтед». На пути к финальному матчу «Челси» также обыграл «Халл Сити», «Лестер» и «Ливерпуль».

«Арсенал» в полуфинале сумел обыграть «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. На более ранних стадиях команда Микеля Артеты обыграла «Борнмут», «Портсмут» и «Шеффилд Юнайтед».

Главным арбитром встречи назначен Энтони Тейлор, его ассистентами во встрече выступят Гари Бесвик и Адам Нанн.