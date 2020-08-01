Лиссабонская «Бенфика» сегодня, 1 августа, сыграет с «Порту» в финальном матче Кубка Португалии по футболу.

Игра состоится на стадионе «Сьюдад-де-Коимбра» в городе Коимбра, начало встречи назначено на 22:45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Артур Соареш Диаш.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

На пути к финалу «Бенфика» обыграла «Брагу», «Риу Аве», а в полуфинале победила «Фамаликан». «Порту» преодолел сопротивление клубов «Санта-Клара», «Варзим» и «Академику».

Изначально финал должен был состояться 24 мая, однако из-за пандемии коронавируса матч был отложен до 1 августа.

В чемпионате Португалии сезона-2019/20 победу одержал «Порту»: за 34 утра команда набрала 82 очка. «Бенфика» финишировала на втором месте с 77 очками. «Брага» и «Спортинг» набрали по 60 очков.