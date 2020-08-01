Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение по поводу того, кого он считает лучшим молодым игроком сезона-2019/20 в Российской Премьер-лиге.

В эфире «Матч ТВ» Черчесов не согласился с выбором лучшего молодого игрока на премии РФС, РПЛ и «Матч ТВ» — им стал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Как считает Черчесов, вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов провел год намного стабильнее, чем игрок «Рубина». «Кварацхелия выглядел стабильно только последнее матчи. Вы последнее только и запомнили», — подчеркнул тренер, отметив, что не так важен возраст вратаря, главное, чтобы он играл с отдачей и приносил пользу своей команде.

Напомним, Матвей Сафонов провел 27 матчей в сезоне-2019/20 в РПЛ и пропустил 28 мячей.