Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак был признан лучшим тренером Российской Премьер-лиги по итогам сезона-2019/20.

Об этом было объявлено в эфире телеканала «Матч ТВ». В голосовании участвовали главные тренеры клубов РПЛ, капитаны команд, коллегия из пяти экспертов телеканала «Матч Премьер, представители семи спортивных СМИ, а также главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

На награду претендовали тренеры всех команд РПЛ.

Отметим, Сергей Семак привел «Зенит» ко второй подряд победе в чемпионате России по футболу. Титул петербуржцы завоевали досрочно, за четыре тура до окончания розыгрыша. Также «Зенит» в сезоне-2019/20 выиграл Кубок России, в финале команда Сергея Семака обыграла «Химки» со счетом 1:0.