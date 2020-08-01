Российский хореограф, призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух поддержал Этери Тутберидзе после ухода из ее группы Алены Косторной и ответил на обвинения со стороны подписчиков в травле фигуристки.

В «Инстаграме» Этери Тутберидзе под постом об уходе Косторной Авербух ответил подписчикам тренера в комментариях.

«Где в моих словах травля спортсменов? Вы понимаете, что такое – когда от тебя уходит спортсмен, в которого ты вложил всего себя? Вы хоть кого-нибудь в жизни воспитали?», — написал Авербух, назвав Тутберидзе талантливым тренеров, великим фанатиком и тружеником. По мнению Авербуха, труд и вера помогут пройти любую потерю.

«Травлю? Вы в своем уме? Я поддерживаю того, кому сейчас очень по-человечески просто больно и обидно!», — добавил Авербух, отметив, что не понимает, откуда в комментариях столько злобы и глупости.