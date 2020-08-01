Петербургский «Зенит» стал обладателем премии Liga Fair Play по итогам сезона-2019/20 в Российской Премьер-лиге.

Об этом было объявлено в эфире телеканала «Матч ТВ» во время вручения премии «Главные герои футбольного сезона».

Победитель определялся исходя из шести критериев оценки: количество желтых и красных карточек команды за весь сезон, зрелищность игры, поведение представителей команд, а также болельщиков клуба на трибунах, уважение команды к сопернику и судьям.

Премию «Зениту» вручат 19 августа перед матчем 3-го тура нового сезона Российской Премьер-лиги против ЦСКА в Москве.

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» оформил золотой дубль: команда Сергея Семака выиграла чемпионат России и победила в Кубке России.