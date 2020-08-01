Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказала мнение об уходе Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе.

О ситуации Слуцкая написала в своем «Инстаграме», отметив, что в такой ситуации нет чего-то шокирующего: значит, спортсмена что-то не удовлетворяет, захотелось чего-то нового.

«Переходы характерны для нашего вида спорта и не преподносились как что-то из ряда вон выходящее», — написала Слуцкая, отметив, что Косторная — настоящий профессионал. Такой спортсменку сделала именно Этери Тутберидзе, и еще какое-то время фигуристка будет кататься на фундаменте бывшего тренера.

«Что произойдёт потом, посмотрим. Драматизировать не стоит, главное, чтобы результаты были на уровне», — заключила Слуцкая.