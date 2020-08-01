Российский футбольный тренер Юрий Семин высказался об отставке Сергея Юрана из подмосковных «Химок».

Слова Семина цитирует портал «Чемпионат». По мнению эксперта, сейчас тренера оставляют по другим критериям, а результаты команды не играют роли. «Когда хотят уволить — уволят. Даже если есть результат», — отметил Семин, подчеркнув, что «Химки» прекрасно смотрелись на футбольном поле и были хорошо организованы.

Как считает Семин, эта история очень сложная и околофутбольная, также тренер отметил, что таких стало слишком много.

«Игроки — молодцы, поддержали. Сергея жалко, он проделал хорошую работу. Но он парень крепкий, выйдет из этой ситуации стойко», — заключил Семин.

Напомним, место Сергея Юрана в «Химках» занял Дмитрий Гунько.