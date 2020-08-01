Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных примет участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Информацию об этом сообщает портал «СтарХит». По данным издания, партнером Елены Ильиных на льду станет певец Влад Топалов. Супруга Топалова Регина Тодоренко также станет участницей проекта, ее партнером будет Роман Костомаров.

По данным портала, в проекте примут участие телеведущая и певица Ольга Бузова, а также шоумен Владимир Маркони.

Руководителем проекта является Илья Авербух.

Отметим, в 2018-м и 2019-м годах на Первом канале транслировалось шоу «Ледниковый период. Дети», в котором участвовали совсем юные фигуристы. Проект со звездами последний раз проводился в 2016 году.