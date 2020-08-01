Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о причинах срыва сделки «Локомотива» с нападающим Александром Кокориным.

В интервью порталу «Чемпионат» Николич заявил, что ему нравится Кокорин, а также очень важен тот факт, что это качественный игрок с российским паспортом. «Он очень хороший игрок, но мы не смогли найти путь, чтобы подписать его», — сказал тренер, добавив, что Кокорин общался с ним два или три раза, задавал вопросы и был открыт для перехода.

«Что касается разговоров, что сделка сорвалась не по спортивным причинам, а из-за Пака… Я в России два месяца. Не знаю, кто и что сделал, по какой причине», — сказал Николич, отметив, что ему никто не сообщил до переговоров с Кокориным о том, что сделка невозможна.

Напомним, в октябре 2018 года Александр Кокорин поучаствовал в драке с директором департамента автопромышленности и ж/д машиностроения Минпромторга Денисом Паком, из колонии футболист освободился осенью 2019 года.