Лондонский «Арсенал» стал обладателем Кубка Англии в сезоне-2019/20, в финальном матче обыграв «Челси».

Матч прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счетом 2:1 в пользу «канониров».

Счет в этом матче открыл Кристиан Пулишич на пятой минуте встречи. Передачу на него сделал французский форвард Оливье Жиру.

На 28-й минуте встречи «Арсенал» сравнял счет: Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал пенальти. Во втором тайме Обамеянг оформил дубль: второй мяч в матче он забил на 67-й минуте с передачи Николя Пепе.

На 73-й минуте «Челси» остался в меньшинстве: с поля ушел Матео Ковачич, получивший две желтые карточки.

На пути к трофею «Арсенал» обыграл «Борнмут», «Портсмут», «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити».