Российский футбольный тренер, новый наставник «Химок» Дмитрий Гунько высказался о своем назначении на пост главного тренера подмосковного клуба.

Слова Гунько цитирует официальный сайт «Химок».

«Сегодня мне поступило предложение возглавить футбольный клуб «Химки», которое стало для меня абсолютно неожиданным», — сказал Гунько, отметив, что работа в «Химках» для него — это серьезный выхов.

«Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду премьер-лиги», — сказал тренер, подчеркнув, что он будет полностью отдаваться работе и развивать футболистов в отдельности и команду в целом.