«Каролина Харрикейнс» одержала победу в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Игра прошла на стадионе «Скоттиабанк-Арена» и завершилась со счетом 3:2.

В составе «Каролины» отличились Джейкоб Славин, Джастин Уильямс и Мартин Нечас, команда забросила по одной шайбе в каждом из периодов. В голевой атаке Уильямса результативной передачей отметился россиянин Андрей Свечников.

За «Нью-Йорк Рейнджерс» забросили по шайбе Мика Зибанеджад и Марк Стаал, во второй атаке поучаствовал Артемий Панарин.

Победитель серии «Каролина» — «Рейнджерс» в 1/4 финала сыграет против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Все игры плей-офф Восточной конференции пройдут в Торонто в связи с особым режимом доигровки сезона в НХЛ из-за пандемии коронавируса.