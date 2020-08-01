Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова представила трейлер документального фильма о самой себе, который снял телеканал «Матч ТВ».

Видеоролик можно увидеть в «Инстаграме» Трусовой.

В самом трейлере звучит отрывок интервью Трусовой: «Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год».

В съемках фильма также принял участие новый тренер фигуристки Евгений Плющенко, в кадре появляется и призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова.

Документальный фильм «В четыре оборота» выйдет в эфир телеканала «Матч ТВ» во вторник, 4 августа, показ фильма планируется в 11:10 по московскому времени.

Напомним, в мае 2020 года стало известно, что Александра Трусова переходит из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.